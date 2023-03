Meteo Roma del 15-03-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)di Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1400 m variabile altrove al pomeriggio ancora precipitazioni sui muri È lungo l’arco alpino con neve oltre 1400 1900 m invariata altrove in serata ancora fenomeni su Liguria settori Alpini con neve a quote medie asciutto sugli altri settori ma con molte nubi al centro al mattino piogge tra Lazio e zona interna dell’Abruzzo con neve oltre 1600 1700 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio deboli piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto con Cieli poco nuvolosi sulle altre regioni in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico al sud pioggia al mattino su campagna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria variabilità assoluta sulle al pomeriggio non ...