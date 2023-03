Meta: nuova ondata di licenziamenti, taglio di 10mila posti di lavoro (Di mercoledì 15 marzo 2023) La scure dei licenziamenti si abbatte di nuovo su Meta. La società cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram ha annunciato il taglio di altri diecimila posti di lavoro dopo che a novembre scorso ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 marzo 2023) La scure deisi abbatte di nuovo su. La società cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram ha annunciato ildi altri diecimiladidopo che a novembre scorso ...

