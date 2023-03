Messina-Pescara oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in diciottesima posizione, ma sono reduci da un buon periodo di forma: 2 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 5 gare. La formazione ospite, invece, è sopra al terz posto, ma hanno raccolto solo 6 punti nelle ultime 5 partite. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Dazn. Inoltre, sarà disponibile siagol su Sky Sport 253 con telecronaca di Federico Botti, sia inintegral al su Sky Sport ...

LEGA PRO 14.30 Latina - PotenzaPicerno - Audace ...Provare a bissare la vittoria di Agropoli (ottenuta contro la Gelbison). Questo l'obiettivo deldi Zdenek Zeman che domani (ore 14.30) sarà di scena allo stadio Franco Scoglio diper affrontare la formazione siciliana nella seconda trasferta di fila. Il tecnico boemo, ex di turno,...

Sarà dato domani alle ore 14.30 allo stadio “Scoglio” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Messina e Pescara, gara valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CL ...Biancazzurri attesi da un vero e proprio tour de force, considerando che dopo la gara in terra campana di domenica scorsa, ci sono stati appena due ...