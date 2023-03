“Messi perfetto al Napoli”: Donadoni fa sognare i tifosi, le parole (Di mercoledì 15 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Super Deportivo Radio, l’ex allenatore del Napoli, Roberto Donadoni, ha dichiarato di avere un sogno nel cassetto: il trasferimento di Lionel Messi al Napoli. Stando a quanto dichiarato dall’ex ct dell’Italia, il gioco di Spalletti – non velocissimo ma molto tecnico – sarebbe perfetto per le caratteristiche della pulce argentina, e coronerebbe il sogno di ogni napoletano nel vedere l’erede di Maradona vestire la maglia azzurra. Messi Donadoni Napoli Messi al Napoli, Donadoni non ha dubbi: “Sarebbe fantastico!” Di seguito le dichiarazioni di Roberto Donadoni: “Il Napoli gioca un calcio perfetto per ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Super Deportivo Radio, l’ex allenatore del, Roberto, ha dichiarato di avere un sogno nel cassetto: il trasferimento di Lionelal. Stando a quanto dichiarato dall’ex ct dell’Italia, il gioco di Spalletti – non velocissimo ma molto tecnico – sarebbeper le caratteristiche della pulce argentina, e coronerebbe il sogno di ogni napoletano nel vedere l’erede di Maradona vestire la maglia azzurra.alnon ha dubbi: “Sarebbe fantastico!” Di seguito le dichiarazioni di Roberto: “Ilgioca un calcioper ...

