Mesoterapia e raggi infrarossi per rimodellare il corpo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Cellulite, ritenzione idrica, pelle a buccia d’arancia. Oggi, grazie alla ricerca e innovazione tecnologica, non è più necessario sottoporsi a interventi invasivi. In molti casi si possono ottenere ottimi risultati anche con trattamenti soft e indolori, soprattutto se associati a uno stile di vita. L’importante, però, è giocare d’anticipo, senza aspettare di essere a ridosso dell’estate, ma iniziando ora. Ne parliamo con la dottoressa Jlenia Lonigro, chirurgo plastico e medico estetico presso Smart Clinic “Le Due Torri”, struttura sanitaria del Gruppo San Donato in cui è possibile sottoporsi a trattamenti anticellulite, dallaalla tecnologia NIR a. Dottoressa Lonigro, innanzitutto che cosa è la cellulite? “La cellulite, che colpisce circa il 90% delle donne comprese quelle giovani e magre, non è solo un inestetismo ma una ...