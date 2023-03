Mes, migranti, lavoro. Le risposte e le promesse di Meloni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Niente Mes, lotta agli scafisti e abbattimento delle tasse per stimolare l’occupazione (che non ha bisogno del salario minimo). Il primo question time di Giorgia Meloni alla Camera si muove su queste direttrici di marcia, nella consapevolezza che, come il premier disse nel suo primo discorso alle Camere, “dialogare con il proprio avversario riconoscendolo come avversario, anche dialogare con forza e con veemenza non è una cosa che mi spaventa”. In questo solco va letto non solo il (primo) dibattito parlamentare con il neo segretario del Pd, Elly Schlein, sul welfare ma anche la sua partecipazione al Congresso della Cgil di venerdì prossimo. Perché il Mes è ancora terreno di scontro? “In riferimento alla ratifica della riforma del Mes vorrei ricordare – ha spiegato il premier – che, nonostante l’accordo modificativo sottoscritto dall’Italia risalga a gennaio 2021, la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Niente Mes, lotta agli scafisti e abbattimento delle tasse per stimolare l’occupazione (che non ha bisogno del salario minimo). Il primo question time di Giorgiaalla Camera si muove su queste direttrici di marcia, nella consapevolezza che, come il premier disse nel suo primo discorso alle Camere, “dialogare con il proprio avversario riconoscendolo come avversario, anche dialogare con forza e con veemenza non è una cosa che mi spaventa”. In questo solco va letto non solo il (primo) dibattito parlamentare con il neo segretario del Pd, Elly Schlein, sul welfare ma anche la sua partecipazione al Congresso della Cgil di venerdì prossimo. Perché il Mes è ancora terreno di scontro? “In riferimento alla ratifica della riforma del Mes vorrei ricordare – ha spiegato il premier – che, nonostante l’accordo modificativo sottoscritto dall’Italia risalga a gennaio 2021, la ...

