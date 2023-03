Mes | Marattin Iv vs Lucaselli FdI | ' Ratificare al più presto' - ' Strumento perfettibile'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) - L'economista Nicola Rossi specifica che la riforma del meccanismo per soccorrere gli stati è 'utile che ci sia' e va ratificata, 'inutile procastinare'. Mentre per il direttore di Libero Francesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ieri sera ospite a L'ora della verità su @byoblu ho provato a spiegare gli effetti devastanti della ratifica della… - marattin : Sulla ratifica del Mes i populisti hanno dato il peggio. Si avvicina il momento in cui Meloni e Salvini dovranno re… - marattin : Stamattina a Omnibus. La nostra domanda di oggi alla presidente Meloni sul Mes, la direttiva sulle ‘case green’ è q… - lella_50 : RT @marattin: Stamattina a Omnibus. La nostra domanda di oggi alla presidente Meloni sul Mes, la direttiva sulle ‘case green’ è qualche con… - Borimail15X : RT @Gitro77: Ieri sera ospite a L'ora della verità su @byoblu ho provato a spiegare gli effetti devastanti della ratifica della riforma del… -

- L'economista Nicola Rossi specifica che la riforma del meccanismo per soccorrere gli stati è 'utile che ci sia' e va ratificata, 'inutile procastinare'. Mentre per il direttore di Libero Francesco ...Ma per Meloni il fronte più delicato sarà probabilmente quello del, questione che sarà messa sul tavolo da Luigi, del Terzo Polo. Proprio ieri, infatti, da Bruxelles il presidente dell'......Iv dovrebbe intervenire Luigi'per sapere se e quando' il governo 'intenda presentare in Consiglio dei ministri il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del, ...

**Governo: domani Terzo Polo ‘interroga’ Meloni sul Mes, interviene Marattin’** La Ragione

Alla Camera confronto con la dem. Dubbi sulla difficile piazza a Rimini (rischio contestazioni) e sul rigassificatore ...