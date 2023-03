Mes | la Meloni assicura | Finché sarò al governo l' Italia non accederà

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente del Consiglio ribadisce la linea sul Meccanismo europeo di stabilità: "No alla ratifica in assenza di un quadro chiaro". Poi cita Bonomi: "Meglio uno strumento di politica industriale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ho chiesto alla Presidente Meloni quando ratificheremo la riforma del Mes, visto che su 20 paesi manchiamo solo noi… - marattin : Stamattina a Omnibus. La nostra domanda di oggi alla presidente Meloni sul Mes, la direttiva sulle ‘case green’ è q… - DantiNicola : Cosa aspetta Giorgia #Meloni a ratificare la riforma del #Mes? L’Italia aveva preso l'impegno ed è rimasto l’unico… - MiaomiaoCh : RT @DantiNicola: Alla domanda del #TerzoPolo con @marattin : 'Presidente #Meloni cosa aspetta a ratificare il #Mes?', la risposta è a dir p… - _MrWolf_ : RT @marattin: Ho chiesto alla Presidente Meloni quando ratificheremo la riforma del Mes, visto che su 20 paesi manchiamo solo noi. La sua r… -

De Bortoli, "dritta" asui migranti: la mossa da fare adesso Un altro argomento caldo della politica è quello del, conche fa un discorso preciso: 'In riferimento alla ratifica del ...'Abbiamo messo in campo - ha proseguito la presidente- una serie di azioni: dal decreto ...- Diversi deputati di centrosinistra nell'Aula della Camera hanno rumoreggiato quando la ...... sugli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione Europea, sulla ratifica della riforma dele sul sostegno del settore automobilistico. Dalle 15 la premier Giorgiarisponde al question time ...

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 "L'Italia, finché ci sarà un governo guidato dalla sottoscritta, non potrebbe mai accedere al Mes. Temo che non accedano neanche gli altri". Lo ha detto Giorgia ...La presidente del Consiglio dovrà risponde, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali emergenza mutui, Mes, salario minimo Roma, 15 mar Question time in corso alla Camera per Giorgia ...