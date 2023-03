Mercuri Urval Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è un’azienda di consulenza globale specializzata in Executive Search (ricerca di personale qualificato, quadri e dirigenti). Fondata nel 1967 in Svezia, l’azienda ha sede in oltre 50 paesi ed è composta da un team di consulenti altamente qualificati cheno per garantire la migliore combinazione tra talenti e organizzazioni.: un Partner per le Aziende e non soloè quindi sia un Partner per le Aziende che stanno cercando figure chiave e manager, ma si rivolge ai Quadri e ai Manager stessi che hanno necessità di un Head Hunter. Sappiamo bene quanto sia importante per una posizione senior e manageriale affidarsi a dei professionisti piuttosto che inviare una semplice offerta di lavoro sui vari siti di ...