Mercedes-Benz GLC - Anche la Coupé concede il bis a tutta elettrificazione - VIDEO

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lapresenta la seconda generazione della GLC, che affianca la GLC Suv introdotta da pochi mesi. Il successo della versione più sportiveggiante della Suv della Stella ha convinto i vertici a distinguere maggiormente i due modelli tra loro, introducendo, allo stesso tempo,sullatutte le novità tecniche della sorella. La vettura sarà commercializzata in Europa a partire dal mese di luglio. Più grande, spaziosa ed efficiente. Le dimensioni sono cresciute per esaltare il dinamismo delle linee: la GLCè più lunga di 31 mm rispetto al modello uscente e raggiunge quota 4,76 metri, con carreggiate più larghe di 7 mm all'anteriore e 23 mm al posteriore. A crescere è peròla praticità: oltre a offrire maggiore agio ai passeggeri, la ...

ArticoloFuoristrada Foto SpiaGLC Coupé, debutta la nuova generazione. Solo motori elettrificati

