Mercato Napoli | possibile doppia cessione

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsta vivendo un vero e proprio momento di gloria che potrebbe far tornare lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. Dunque, sono rimandate all’estate tutte le possibili valutazioni ma bisogna far attenzione alle future uscite. Sarà proprio a giugno, infatti, che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita che permetterebbero l’ingresso di L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inforcampania : REGIONE - MERCATO AUTO: NEL PRIMO BIMESTRE SEGNALI DI RIPRESA A NAPOLI E IN CAMPANIA - salvione : Kvaratskhelia, a Napoli un 'messaggero' del Real: 'Ti aspetto a Madrid' - sodano73 : RT @PolliceAzzurro: Sborsati 25 melloni in un mercato di gennaio qualunque. L'#Inter lo voleva ma non aveva soldi. Noi, sì. Il #Napoli lo… - severo_michele : RT @PolliceAzzurro: Sborsati 25 melloni in un mercato di gennaio qualunque. L'#Inter lo voleva ma non aveva soldi. Noi, sì. Il #Napoli lo… - NapoliCalciogol : Moratti: 'Porto-Inter vale una stagione. Inzaghi? Il suo futuro passa dalla gara del Dragao' #ChampionsLeague… -

Intervistato da Super Deportivo Radio, Roberto Donadoni ha lanciato la suggestione didi Lionel Messi con la maglia del. Di seguito le sue parole. "Ilgioca un calcio perfetto per Messi, non molto veloce ma con tanta tecnica. Sarebbe il club ideale per lui. ...Il derby potrebbe infiammarsi anche sul, in attesa di capire quel che succederà in ... erano presenti osservatori anche di Ajax,e Newcastle, tutti accorsi in Francia per vedere da ...... quarto scalo in cui opera flydubai dopo Catania,e Pisa. "Siamo lieti di vedere crescere fino a quattro aeroporti il nostro network in Italia, dal nostro primo ingresso nelnel 2018 ...

NAPOLI, LOBOTKA HA RINNOVATO IL CONTRATTO - Sportmediaset Sport Mediaset

L’epoca nella quale viviamo, ci insegna che ciascuno di noi è il Capitale, il progetto, il prodotto da vendere sul Mercato. L'imperativo unico è ... nella Stagione Campi Ardenti del Teatro Serra di ...Il derby potrebbe infiammarsi anche sul mercato, in attesa di capire quel che succederà ... erano presenti osservatori anche di Ajax, Napoli e Newcastle, tutti accorsi in Francia per vedere da vicino ...