Mense scolastiche sotto esame | scoperte violazioni e irregolarità in un terzo delle strutture controllate

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le autorità italiane hanno eseguito un’ispezione su larga scala nelledel paese, coinvolgendo il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e il Ministero della Salute. Un totale di 1.058 istituti di ristorazione, che gestisconodi scuole di tutti i livelli, dai nidi d’infanzia agli istituti superiori, sono statiposti a verifica. Il risultatoindagini ha portato alla lucein circa il 33% di queste(341 in totale). Sono state identificate 482di natura penale e amministrativa, che hanno comportato sanzioni economiche per un importo di 240.000 euro. Le infrazioni riguardavano la gestione degli alimenti e le condizioni igieniche negli ambienti destinati alla preparazione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Controlli dei Nas all'interno delle mense scolastiche, 1 su 3 è risultata irregolare. Violazioni accertate nella g… - RaiNews : Carabinieri del Nas nelle mense scolastiche: dagli asili nido fino agli istituti superiori, riscontrate '341 irrego… - _Carabinieri_ : Dagli asili nido agli istituti superiori, irregolare 1 mensa su 3, 9 cucine chiuse e 700kg di derrate alimentari se… - romi_andrio : RT @Open_gol: Un refettorio su tre presenta irregolarità - massidanu : RT @fanpage: Bagni usati come deposito di stoviglie e utensili da cucina, cibo scaduto e tanto altro. L'incubo delle mense scolastiche in I… -

I controlli hanno evidenziato diverse irregolarità e portato a nove chiusure e 22 denunce. E c'è chi serve la pasta e patate senza le ...Le verifiche dei Nas di Udine si inseriscono in un attività più ampia svolta a livello nazionale che ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all'interno di...... d'intesa con il Ministero della Salute, in 1.058 aziende di ristorazione di tutta Italia operanti all'interno didi ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti ...

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo TGCOM

In provincia di Salerno, sono state controllate 11 mense scolastiche, di cui 5 non sono risultate conformi alle disposizioni nazionali attualmente in vigore. I carabinieri non hanno fornito ulteriori ...L’esecuzione delle attività ispettive ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti ...