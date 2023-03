Mense scolastiche | irregolari una su tre secondo i controlli Nas

(Di mercoledì 15 marzo 2023), il grande cruccio del nostro Paese. Non è la prima volta infatti che, previodei Nas, si sono riscontrati vari problemi di natura igienica derivanti da cibi avariati o scarsa igiene nelle attrezzature delle cucine.tàitaliane, una su tre in Italia non rispetta le norme ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... desimonem : Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo - PressReview99 : Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo… - Puglia_in : #CRONACA - #Mense scolastiche, blitz dei Nas in tutta Italia, una su tre è irregolare - TgRaiBasilicata : #controlli nelle mense scolastiche, i Nas di #Potenza scoprono stoviglie in un bagno. #cronaca #salute #Basilicata… - sulsitodisimone : Nas nelle mense scolastiche. Finto parmigiano e 'pasta e patate' senza patate -

, è allarme. Trecentoquarantuno sono irregolari, nove sono state chiuse. È questo l'esito dei controlli in tutta Italia da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (d'...Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nas nei controlli effettuati nelledi tutta Italia. In un istituto paritario di Bergamo, i Nas hanno riscontrato ...Sono molte le città italiane dove i Nas hanno trovato condizioni fuorilegge nelle. In un caso sono stati individuati prodotti congelati che invece dovevano essere freschi, in un ...

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo TGCOM

Nas dei carabinieri in azione nelle mense scolastiche di tutta Italia, Sardegna compresa. Nel mirino dei militari i controlli finalizzati alla verifica dei servizi di ristorazione delle imprese di ...Mense scolastiche, è allarme. Trecentoquarantuno sono irregolari, nove sono state chiuse. È questo l'esito dei controlli in tutta Italia da parte del ...