Meloni vs Schlein, il primo scontro faccia a faccia – LIVE (Di mercoledì 15 marzo 2023) È il primo scontro in un’Aula istituzionale. Giorgia Meloni e Elly Schlein faccia a faccia alla Camera dei Deputati. L’occasione è il question time previsto per le ore 15. La seduta come sempre sarà trasmessa in diretta da Montecitorio. La leader del Pd interrogherà il premier sulla posizione del governo sul salario minimo legale e su altre questioni riguardo al lavoro. Una scelta curiosa, visti i tanti temi di più attualità in questo momento: la strage di Cutro, i diritti delle coppie Lgbtq e via dicendo. Le regole della sfida sono istituzionalizzate: Schlein presenterà la sua interrogazione, poi spazio alla Meloni per la risposta, infine una breve replica della neo segretaria del Pd. Segui qui sotto la diretta ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 marzo 2023) È ilin un’Aula istituzionale. Giorgiae Ellyalla Camera dei Deputati. L’occasione è il question time previsto per le ore 15. La seduta come sempre sarà trasmessa in diretta da Montecitorio. La leader del Pd interrogherà il premier sulla posizione del governo sul salario minimo legale e su altre questioni riguardo al lavoro. Una scelta curiosa, visti i tanti temi di più attualità in questo momento: la strage di Cutro, i diritti delle coppie Lgbtq e via dicendo. Le regole della sfida sono istituzionalizzate:presenterà la sua interrogazione, poi spazio allaper la risposta, infine una breve replica della neo segretaria del Pd. Segui qui sotto la diretta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Possiamo lavorare tutti insieme almeno sulla riduzione delle liste di attesa del SSN?! O anche questo è di destra o… - LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - Agenzia_Ansa : A Montecitorio il primo confronto tra le due leader dei principali partiti. Dai banchi del governo, la premier Gior… - Lyudmyl50688925 : RT @Peppeslm: Mark Innaro schedato dai servizi Ucraini sul sito Myrotvorets. Una condanna a morte come fu per Andrea Rocchelli. La Meloni e… - Dear_Inanna_Z : RT @Peppeslm: Mark Innaro schedato dai servizi Ucraini sul sito Myrotvorets. Una condanna a morte come fu per Andrea Rocchelli. La Meloni e… -