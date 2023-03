Meloni tra Schlein e la Cgil: dubbi a Palazzo Chigi sulla trasferta nella tana di Landini (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il question time, poi il Cdm domani e infine Rimini per il congresso della Cgil venerdì. “L’agenda di Giorgia” entra nel vivo con una serie di faccia a faccia in Parlamento, e sopr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il question time, poi il Cdm domani e infine Rimini per il congresso dellavenerdì. “L’agenda di Giorgia” entra nel vivo con una serie di faccia a faccia in Parlamento, e sopr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : In Italia sono quasi 150mila i figli di coppie omogenitoriali, realtà che proprio nell’interesse dei minori chiede… - fattoquotidiano : Tra citazioni di Mussolini, trombati da piazzare e liti nella maggioranza: la poltronissima del governo Meloni - rulajebreal : Tra le 76 vittime, di cui 32 minori, c’era Shahida Raza, atleta e mamma pakistana che stava disperatamente cercando… - CastigliMirella : RT @SimoneAlliva: In Italia sono quasi 150mila i figli di coppie omogenitoriali, realtà che proprio nell’interesse dei minori chiede un int… - annachiozzi : RT @SimoneAlliva: In Italia sono quasi 150mila i figli di coppie omogenitoriali, realtà che proprio nell’interesse dei minori chiede un int… -