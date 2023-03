Meloni: «Tagliare tasse sul lavoro, no al salario minimo. Direttiva case green rischia danneggiare Italia» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente del Consiglio ha parlato anche della riforma del fisco («più assumi e meno paghi tasse»), del superbonus («abbiamo dovuto correggere le distorsioni»), e della tragedia dei migranti di Cutro («la nostra coscienza è a posto; contrastare l’immigrazione illegale coinvolgendo l’Unione europea») Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente del Consiglio ha parlato anche della riforma del fisco («più assumi e meno paghi»), del superbonus («abbiamo dovuto correggere le distorsioni»), e della tragedia dei migranti di Cutro («la nostra coscienza è a posto; contrastare l’immigrazione illegale coinvolgendo l’Unione europea»)

Il primo faccia a faccia nell'Aula della Camera tra Meloni e Schlein ... il salario minimo non è invece 'la soluzione' per Meloni che, incalzata sul tema, non ha ... è quella di 'estendere la contrattazione collettiva dove oggi non è prevista, tagliare le tasse sul lavoro e ... Question time: contraddittorio Meloni - Schlein ... tagliare le tasse sul lavoro in quanto la tassazione sul lavoro è troppo alta per le imprese che ...un duro confronto fra maggioranza e opposizione dopo questo primo incontro alquanto acceso fra Meloni ... Alla Camera primo duello Meloni - Schlein. Leader Pd attacca: incapaci La strada, per Meloni, invece quella di estendere la contrattazione collettiva e tagliare le tasse sul lavoro. Il congedo parentale è invece l'unico tema di possibile avvicinamento: "Siccome abbiamo ...