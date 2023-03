Meloni: “Sui migranti la nostra coscienza è a posto”. Schlein: “Incapaci e approssimativi” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Primo faccia a faccia Meloni-Schlein: “Serve il salario minimo, basta nascondersi”. La premier: “Non è la soluzione” Per la prima volta da quando è presidente del Consiglio, Giorgia Meloni risponde al Question Time della Camera: i banchi del governo sono al completo, l’Aula è piena, sono presenti anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. Sui migranti, rispondendo a un’interrogazione del segretario di +Europa Riccardo Magi, la premier accusa: “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l’Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità”. Un discorso in cui ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Primo faccia a faccia: “Serve il salario minimo, basta nascondersi”. La premier: “Non è la soluzione” Per la prima volta da quando è presidente del Consiglio, Giorgiarisponde al Question Time della Camera: i banchi del governo sono al completo, l’Aula è piena, sono presenti anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly. Sui, rispondendo a un’interrogazione del segretario di +Europa Riccardo Magi, la premier accusa: “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l’Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità”. Un discorso in cui ...

