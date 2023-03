Meloni: sui migranti coscienza a posto. Poi l’affondo: c’è chi calunnia l’Italia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sul soccorso in mare ai migranti il governo ha la "coscienza a posto" e chi lo nega "per fini politici" non solo mette "in discussione l'operato di chi ogni giorno rischia la vita" ma "calunnia" l'Italia e rende la sua posizione più debole. Il primo question time da premier di Giorgia Meloni (molto atteso in particolare per il 'confronto' con la segretaria Pd Elly Schlein) ha avuto ancora al centro il tema dei migranti dopo la tragedia di Cutro e il naufragio al largo delle coste libiche in cui sono morte 30 persone. Proprio su quest'ultimo episodio si è soffermato il deputato di +Europa Riccardo Magi, chiedendo spiegazioni sul mancato intervento italiano, denunciato anche da alcune Ong. Nella sua ricostruzione, Meloni ha citato la relazione del capo della centrale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sul soccorso in mare aiil governo ha la "" e chi lo nega "per fini politici" non solo mette "in discussione l'operato di chi ogni giorno rischia la vita" ma "" l'Italia e rende la sua posizione più debole. Il primo question time da premier di Giorgia(molto atteso in particolare per il 'confronto' con la segretaria Pd Elly Schlein) ha avuto ancora al centro il tema deidopo la tragedia di Cutro e il naufragio al largo delle coste libiche in cui sono morte 30 persone. Proprio su quest'ultimo episodio si è soffermato il deputato di +Europa Riccardo Magi, chiedendo spiegazioni sul mancato intervento italiano, denunciato anche da alcune Ong. Nella sua ricostruzione,ha citato la relazione del capo della centrale ...

