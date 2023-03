Meloni-Schlein, è duello di look: premier in doppiopetto, leader dem casual con zaino (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Giorgia Meloni in doppio petto scuro su maglietta bianca, in stile smoking, con il suo lungo bob bombato con fili di capelli dorati. Elly Schlein senza trucco, in giacca chiara, beige, con camicia vintage, anni ’70, zainetto di pelle e stivaletti neri con leggero tacco, e i capelli scuri a caschetto. Il duello a distanza di oggi alla Camera per il question time tra la prima premier donna e la neo segretaria in rosa del Pd, soprannominate le underdog dei rispettivi schieramenti, si è giocato anche sul piano cromatico. look decisamente formale, più adatto al ruolo istituzionale di capo del governo, per la presidente di Fratelli d’Italia, e outfit casual, invece, per la leader Pd. Più volte Schlein si è rivolta alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Giorgiain doppio petto scuro su maglietta bianca, in stile smoking, con il suo lungo bob bombato con fili di capelli dorati. Ellysenza trucco, in giacca chiara, beige, con camicia vintage, anni ’70, zainetto di pelle e stivaletti neri con leggero tacco, e i capelli scuri a caschetto. Ila distanza di oggi alla Camera per il question time tra la primadonna e la neo segretaria in rosa del Pd, soprannominate le underdog dei rispettivi schieramenti, si è giocato anche sul piano cromatico.decisamente formale, più adatto al ruolo istituzionale di capo del governo, per la presidente di Fratelli d’Italia, e outfit, invece, per laPd. Più voltesi è rivolta alla ...

