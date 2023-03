Meloni oggi dà la colpa degli sbarchi alla crisi in Tunisia | per meno chiedeva le dimissioni di Lamorgese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Stamattina a Omnibus. La nostra domanda di oggi alla presidente Meloni sul Mes, la direttiva sulle ‘case green’ è q… - FMCastaldo : Sul #MES durante il #ConteII è stata portata avanti una campagna diffamatoria vergognosa nei confronti del #M5S.… - elio_vito : Sino a pochi mesi fa Meloni, all’opposizione, ad ogni sbarco attaccava e chiedeva le dimissioni del Ministro dell’i… - francocampo71 : RT @chiaragribaudo: Incapacità, approssimazione e insensibilità. Così @ellyesse descrive l’operato del Governo #Meloni che anche oggi ribad… - Klevis_Gjoka : 'Chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo governo deve fare quello che pu… -

"Dopo il confronto di ieri con i sindacati sui principi della Delega per la riforma fiscale,sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentati delle Associazioni di categoria e degli .... ......la contrattazione collettiva dovenon è prevista, tagliare le tasse sul lavoro e lavorare per combattere le discriminazioni e le irregolarità ". Con il salario minimo, ha sottolineato, il ...L'accordo tra le forze che sostengono il governoè in via di definizione: si sta limando il ...ci sono state nuove riunioni al Mef. La mozione dovrebbe recepire le indicazioni dell'...

La guerra tra Meloni e Crosetto sui nuovi vertici di Leonardo Domani

“Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano”. Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel question time alla Camera. “Il Pd ha provato ad approvare il salario minimo” e “le vorrei ...Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando a una interrogazione di Forza Italia sul fisco. "Intendiamo ridurre l'aliquota Ires - ha spiegato - sugli utili non redistribuiti che vengono impiegati ...