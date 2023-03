Meloni: 'Migranti, coscienza a posto. Direttiva case green danneggia Italia. Il clima? Non siamo pericolosi negazionisti' (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023 - 03 - 15 15:43:44 Meloni: auto, no deindustrializzazione sull'altare della decarbonizzazione 'L'Italia condivide gli obiettivi di doppia transizione, ecologica e digitale, per consegnare alle ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023 - 03 - 15 15:43:44: auto, no deindustrializzazione sull'altare della decarbonizzazione 'L'condivide gli obiettivi di doppia transizione, ecologica e digitale, per consegnare alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - fattoquotidiano : Meloni, scontro Sallusti-Fornero su La7. “Anche quando lei comandava morivano migranti”. “Non ho mai comandato, io… - afrizox : e non quello che l'ha piazzato su quella barca? Secondo la Meloni DAVVERO chi lucra sui migranti e i loro viaggi ri… - Pax26632587 : RT @Lukyluke311: Wagner e il crepuscolo della Meloni Frontex smentisce il “signor Mudàk”: nei primi due mesi del 2023, i principali paesi… -