Meloni, la prima volta: tam-tam impazzito alla Camera, sarà un Vietnam? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi, mercoledì 15 marzo, alle ore 15. La prima volta di Giorgia Meloni. Il premier infatti risponderà al question time alla Camera, un inedito da quando è capo del governo. Diversi i temi all'attenzione dell'aula e del presidente del Consilgio: su soazua dalla tragedia di Cutro, alla crisi climatica, dalla mancata ratifica del Mes al divieto della vendita di auto a benzina e diesel in tutto il territorio europeo a partire dal 2035. La Meloni dovrà "disinnescare" le domande di + Europa, con un Riccardo Magi che si annuncia combattivo, soprattutto su Cutro. Ma non solo: il Question Time sarà anche l'occasione per un primo confronto in aula tra Meloni ed Elly Schlein, per la prima ...

