Meloni in Aula: “Il naufragio di domenica in area Sar Libia. La nostra coscienza è a posto. Non accederemo al Mes”. Schlein: “Subito salario minimo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La premier: «Per fini politici non si mette in discussione chi salva le vite». Poi sulle auto: «Occorre l'uscita dai carburanti inquinanti senza punire gli interessi dell'Italia dei lavoratori» Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023) La premier: «Per fini politici non si mette in discussione chi salva le vite». Poi sulle auto: «Occorre l'uscita dai carburanti inquinanti senza punire gli interessi dell'Italia dei lavoratori»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Alle 15.10, a nome del Terzo Polo, in aula alla Camera farò una domanda molto semplice al presidente Meloni. Potete… - mummy53690440 : Meloni in Aula: “La ratifica del Mes necessita di un approfondimento, con me l’Italia non accederà” – diretta… - whilecromar : L’atteggiamento strafottente con tanto di risatine di Giorgia Meloni in aula è veramente irritante e disdicevole pe… - AOnewsIT : ?? 15:56 - MariaDellaMoni6 : Inizia il #QuestionTime alla #Camera nel quale ci sarà il primo confronto in Aula da segretario del #Pd tra Elly… -