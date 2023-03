Meloni: "Il governo non è composto da pericolosi negazionisti climatici - Sui migranti abbiamo la coscienza a posto" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fotogallery - Cutro, il premier Meloni e i ministri per il Cdm A PALAZZO CHIGI Fotogallery - Meloni riceve Rutte che le dona un mazzo di fiori per l'8 marzo LE REPLICHE AL MINISTRO Fotogallery - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fotogallery - Cutro, il premiere i ministri per il Cdm A PALAZZO CHIGI Fotogallery -riceve Rutte che le dona un mazzo di fiori per l'8 marzo LE REPLICHE AL MINISTRO Fotogallery - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Noi non tradiamo come il Governo Meloni. Non lasciamo soli imprenditori, lavoratori, professionisti e famiglie su… - nonleggerlo : 24 ore con #Fdi, primo partito italiano: - “Consigliera molestata a Venezia: approvata la censura per Joe Formaggi… - pdnetwork : Il prefetto di Milano, su indicazioni del ministro #Piantedosi, ha chiesto a @BeppeSala di interrompere il riconosc… - LucaRom88475830 : RT @CucchiRiccardo: Per punire le famiglie arcobaleno si finisce per punire i bambini. I provvedimenti del governo #Meloni sono in contrast… - unione_popolare : Ma Montaruli è anche un'amica personale di Giorgia Meloni, e ora il governo l'ha ripescata nominandola in Commissio… -