Meloni, finché io al governo l'Italia non accederà al Mes (Di mercoledì 15 marzo 2023) "finché ci sarà un governo guidato da me l'Italia non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "ci sarà unguidato da me l'non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri". Lo ha detto la premier Giorgiaalla Camera rispondendo all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rinaldi_euro : === Mes: Meloni,mai finche' governo guidato da sottoscritta(AGI) - Agenzia Italia (AGI) - 73deva73 : Meloni, finché io al governo l'Italia non accederà al Mes - Ultima Ora - ANSA. Finalmente un qualcosa di dx. Finalm… - aranciaverde : RT @repubblica: Meloni alla Camera: 'Sui migranti l'opposizione calunnia l'Italia per fini politici'. E poi: 'Finché ci sono io niente Mes'… - enrichenio : RT @Rinaldi_euro: === Mes: Meloni,mai finche' governo guidato da sottoscritta(AGI) - Agenzia Italia (AGI) - repubblica : Meloni alla Camera: 'Sui migranti l'opposizione calunnia l'Italia per fini politici'. E poi: 'Finché ci sono io nie… -

Meloni, finché io al governo l'Italia non accederà al Mes "Finché ci sarà un governo guidato da me l'Italia non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo all'... Meloni: 'Migranti, coscienza a posto. Direttiva case green danneggia Italia. Il clima Non siamo pericolosi negazionisti' 2023 - 03 - 15 15:17:34 Meloni: la nostra coscienza è a posto 'Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdite di vite. Bisogna investire ... Migranti, Meloni: nostra coscienza a posto, Italia calunniata a fini politici E' quello che dice il comandante della Guardia Costiera Gianluca D'Agostino ed è quello il lavoro che sta facendo", ha detto ancora Meloni. La premier ha spiegato che nel caso del naufragio del ... ci sarà un governo guidato da me l'Italia non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri". Lo ha detto la premier Giorgiaalla Camera rispondendo all'...2023 - 03 - 15 15:17:34: la nostra coscienza è a posto 'ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdite di vite. Bisogna investire ...E' quello che dice il comandante della Guardia Costiera Gianluca D'Agostino ed è quello il lavoro che sta facendo", ha detto ancora. La premier ha spiegato che nel caso del naufragio del ... Migranti, Meloni: “La nostra coscienza è a posto”. Il decreto arriva in Senato Sky Tg24