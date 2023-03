Meloni dà la prima batosta a Schlein | sul salario minimo disastro Pd

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il primo scontro non si scorda mai. Sulsi gioca, nell'aula della Camera, il primo duello parlamentare tra Ellye Giorgia. "Signora presidente - esordisce, usando il femminile, la segretaria del Pd nel corso del primo question time della premier - c'è un dramma di questo Paese di cui non vi sentiamo parlare mai: la precarietà e il lavoro povero". La leader chiede di approvare "subito" ile un congedo parentale, "in modo da aiutare realmente le donne". L'interrogazione dem arriva dopo quelle su migranti, ambiente, Mes e mutui presentate dalle altre opposizioni ed è la più attesa. La presidente del Consiglio dimostra ancora una volta di 'giocare in casa' tra i banchi dell'aula, anche se adesso sono quelli del Governo, e piazza subito la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Giorgia Meloni prima e dopo. ?? - lucianonobili : La mail col discorso di Mussolini copiato parola per parola che ha costretto alle dimissioni #Anastasio, scelto sol… - fraversion : 'Ho avuto un cancro'. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. “Hanno scritto che ho l… - eightiesgirl84 : RT @stanzaselvaggia: Giorgia Meloni prima e dopo. ?? - StefanoZ_Tweet : RT @stanzaselvaggia: Giorgia Meloni prima e dopo. ?? -

... il fondatore del M5S ha attaccato il governo, verso la fine del suo monologo quando ha letto e risposto a domande scritte del pubblico, raccolte in platea in un cestino nellaparte ...L'Italia non utilizzera' il Mes e per quanto riguarda la ratifica non dice no, ma chiede chevenga fatta una discussione complessiva sulle 'emergenze' attuali: la governance europea, in .........ha attaccato la leader dem durante il question time del presidente del Consiglio Giorgia. '... Questo perché noi la tassa sullacasa non la vogliamo'. "Italiani più poveri per colpa vostra", ...

Giorgia Meloni, la prima volta alla Camera: alta tensione Liberoquotidiano.it

il fondatore del M5S ha attaccato il governo Meloni, verso la fine del suo monologo quando ha letto e risposto a domande scritte del pubblico, raccolte in platea in un cestino nella prima parte dello ...Poi, prima picchia duro sulle opposizioni («Chi ha governato finora ... e che annuisce (è sempre emozionante vedere Salvini annuire alla Meloni: un po’ meno vedere il ministro dell’Interno, Matteo ...