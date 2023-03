Meloni al question time: "Sui migranti abbiamo la coscienza a posto" (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Dalle 15 la premier Giorgia Meloni risponde al question time in Aula a Montecitorio. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde a interrogazioni sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2023; sulla strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione; sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità; sulle iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali; sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Dalle 15 la premier Giorgiarisponde alin Aula a Montecitorio. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde a interrogazioni sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica dial largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2023; sulla strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione; sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità; sulle iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali; sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà ...

