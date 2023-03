Meloni al congresso Cgil | la sindacalista anti-Landini prepara la protesta | ecco come vuole accogliere la premier – Il video

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non tutti i sindacalisti sembrano aver preso bene la decisione del segretario generale della, Maurizio, di invitare laGiorgiaaldel sindacato storico della sinistra italiana «Il lavoro crea il futuro» a Rimini. Un gruppo, più o meno nutrito, di delegati ha infatti espresso la propria opposizione. Tra questi, Eliana Como, dirigente nazionale dellache, in diretta con Rai Radio 1 dalla provincia romagnola, ha fatto sapere di essere «molto seccata per il suo invito. Questo è ildella, non avevamo nessun obbligo istituzionale nei suoi confronti. Lei è la maggiore esponente di Fratelli d’Italia, ha una storia e un’identità dichiaratamente ed esplicitamente fascista», ha detto Como a Un Giorno da ...

Siete contenti della partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgiaaldella Cgil "No, nel mio caso contenta non e' la parola esatta, sono molto seccata" e "protesteremo, lasceremo la sala quando sarà annunciata e saremo visibili". Lo afferma Eliana ...L'editoriale del direttore Nico ...... ha sottolineato dal palco del XIXil leader Cgil indicando la direzione del nuovo ... aggiunge ricordando "le vecchie ricette" messe in campo dall'esecutivo," tasse piatte per gli alti ...

Fischi o sala che si svuota. I timori di Meloni per il congresso Cgil la Repubblica

Da qui forse la promessa tra i due. Meloni ha garantito la sua presenza al Congresso della Cgil e il segretario le ha assicurato che non ci saranno urla e fischi contro di lei. Quindi nel suo ...Siete contenti della partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al congresso della Cgil "No, nel mio caso contenta non e' la parola esatta, sono molto seccata" e "protesteremo, ...