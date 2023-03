Meloni a Schlein: “Il salario minimo per legge non è la soluzione" (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Migranti, Mes, clima, mutui, superbonus, automotive, lavoro, fisco: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde a tutto tondo al suo primo question time alla Camera. Era molto atteso il 'duello' con il segretario dem Elly Schlein: la premier 'chiude' sul salario minimo ("Non è la soluzione") e apre sui congedi parentali, "sono sempre disponibile a confrontarmi e a discutere". I toni sono schietti e perentori: "Chi ha governato fino ad ora - accusa Meloni - ha reso gli italiani più poveri e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta", in ogni caso "fronteggiare il lavoro povero è una delle priorità su cui questo governo lavora. L'Italia è l'unico Paese Ocse in cui tra il 1990 e il 2020 il salario medio annuale è diminuito mentre negli ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Migranti, Mes, clima, mutui, superbonus, automotive, lavoro, fisco: il presidente del Consiglio Giorgiarisponde a tutto tondo al suo primo question time alla Camera. Era molto atteso il 'duello' con il segretario dem Elly: la premier 'chiude' sul("Non è la") e apre sui congedi parentali, "sono sempre disponibile a confrontarmi e a discutere". I toni sono schietti e perentori: "Chi ha governato fino ad ora - accusa- ha reso gli italiani più poveri e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta", in ogni caso "fronteggiare il lavoro povero è una delle priorità su cui questo governo lavora. L'Italia è l'unico Paese Ocse in cui tra il 1990 e il 2020 ilmedio annuale è diminuito mentre negli ...

