"Meglio per tutti, vattene ora": Tottenham, chi umilia Conte in pubblico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Antonio Conte è sempre di più nel mirino in premier league. La sua presenza sulla panchina del Tottenham non ha di certo portato i risultati sperati e di fatto le voci di un suo possibile addio alla panchina degli Spurs potrebbero essere concrete. A pesare soprattutto è il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions dopo la grande prestazione del Milan che ha chiuso i 180 minuti con gli Spurs senza subire gol. E così un big del calcio come Chris Sutton, ex attaccante del Chelsea e oggi commentatore, ha voluto dire la sua rilasciando delle dichiarazioni a BBC Radio: “È Meglio per tutti che se ne vada ora. Antonio Conte ha bisogno di impegnarsi in un modo o nell'altro e se dice: ‘Sono qui e felice di firmare per un altro anno o due' allora il Tottenham può andare avanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Antonioè sempre di più nel mirino in premier league. La sua presenza sulla panchina delnon ha di certo portato i risultati sperati e di fatto le voci di un suo possibile addio alla panchina degli Spurs potrebbero essere concrete. A pesare soprattutto è il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions dopo la grande prestazione del Milan che ha chiuso i 180 minuti con gli Spurs senza subire gol. E così un big del calcio come Chris Sutton, ex attaccante del Chelsea e oggi commentatore, ha voluto dire la sua rilasciando delle dichiarazioni a BBC Radio: “Èperche se ne vada ora. Antonioha bisogno di impegnarsi in un modo o nell'altro e se dice: ‘Sono qui e felice di firmare per un altro anno o due' allora ilpuò andare avanti ...

