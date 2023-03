MEGA, punto di riferimento in Automazione e Robotica per il settore industriale! (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - MEGA è l'azienda campana, con sede in Battipaglia, che progetta, sviluppa e realizza macchine automatiche e carpenteria meccanica per la movimentazione e il trasporto dei prodotti. Dai nastri trasportatori alle linee di palettizzazione robotizzate, fino alle carpenterie metalliche di ogni tipo, MEGA si rivolge a una pluralità di settori industriali garantendo, con professionalità, competenza e assistenza tecnica e progettuale, un pronto problem solving operativo per il layout degli impianti industriali e un' eccellente fornitura di macchinari e parti di macchinari. 15/03/2023, Battipaglia (SA). MEGA opera nel settore dell'Automazione, proponendo soluzioni avanzate e complete ed offrendo un supporto globale, dalla progettazione del layout all' installazione degli impianti industriali veri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) -è l'azienda campana, con sede in Battipaglia, che progetta, sviluppa e realizza macchine automatiche e carpenteria meccanica per la movimentazione e il trasporto dei prodotti. Dai nastri trasportatori alle linee di palettizzazione robotizzate, fino alle carpenterie metalliche di ogni tipo,si rivolge a una pluralità di settori industriali garantendo, con professionalità, competenza e assistenza tecnica e progettuale, un pronto problem solving operativo per il layout degli impianti industriali e un' eccellente fornitura di macchinari e parti di macchinari. 15/03/2023, Battipaglia (SA).opera neldell', proponendo soluzioni avanzate e complete ed offrendo un supporto globale, dalla progettazione del layout all' installazione degli impianti industriali veri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Big tech incarna il massimo punto di arrivo della ferocia del mercato: ieri Meta ha annunciato altri 10 mila licenziam… - GFucci58 : RT @Maleccc_: Io per sempre debole per Vincenzo che non ha mai negato di amarla e lo dimostra ogni giorno sempre di più???? a sto punto pret… - Gina35415084 : RT @Maleccc_: Io per sempre debole per Vincenzo che non ha mai negato di amarla e lo dimostra ogni giorno sempre di più???? a sto punto pret… - Maleccc_ : Io per sempre debole per Vincenzo che non ha mai negato di amarla e lo dimostra ogni giorno sempre di più???? a sto… - Mobbasta3 : @theLorenzozen sì ho ricevuto per il mio tweet un mega cazziatone da una persona??questo non cambia il mio punto di… -