Medvedev si storce una caviglia | poi vince in rimonta contro Zverev

Nonostante il primo set perso l'infortunio alla caviglia destra nel secondo, Daniilha vinto il suo 17° incontro consecutivo contro ...... si sposta bene e addirittura riesce ad annullare un match point e controbreakkareper riportarsi sul 5 - 5 nel terzo set. Peccato che subito dopo si riconsegna al russo che chiude per la ...Ma se da un lato si sorride per quello che può essere il premio finale, dall'altro c'è chi... Grande assente tra gli uomini è appunto, numero 1 escluso per la decisione degli ...

Medvedev, che battaglia con Zverev. Si storce una caviglia poi vince in rimonta La Gazzetta dello Sport

Sascha vince il primo set al tie break, il russo dà di matto per il campo troppo lento, si fa male e infine vince in rimonta centrando i quarti ...