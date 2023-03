Mbda | Béranger | Per la sovranità la cooperazione è fondamentale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) "La Commissione europea ha deciso di non solo comprare armi ma di inviarle in un paese in guerra, negli anni scorsi non avrei mai potuto immaginarlo è un grande cambiamento politico. Ora la grande ...

Lo ha sottolineato Éric, CEO di, consorzio europeo costruttore di missili e tencologie per la Difesa, in occasione della conferenza stampa internazionale di presentazione dei risultati ......5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%)."In, la cooperazione è la nostra forza - ha dichiarato Eric, CEO di- . Cooperazione per noi significa unione dei nostri Paesi e delle ...Lo ha sottolineato Éric, CEO di, in occasione della conferenza stampa internazionale di presentazione dei risultati del Gruppo nel 2022 e le prospettive per il 2023, al Musée de l'Armée ...