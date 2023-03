Maxi incidente sul GRA: quattro auto coinvolte, ferita una persona. Si transita solo in corsia centrale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sull’autostrada A90”Grande Raccordo Anulare”, si registrano code a causa di un incidente avvenuto al km 18,900 in direzione carreggiata esterna. Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra un ferito. Si transita solo in corsia centrale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sull’strada A90”Grande Raccordo Anulare”, si registrano code a causa di unavvenuto al km 18,900 in direzione carreggiata esterna. Nel sinistro, che ha coinvoltoveicoli, si registra un ferito. Siin. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

