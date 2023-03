Mauro: «Criticare Inzaghi solo in un caso. Inter, che soddisfazione!» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Massimo Mauro ha parlato, al termine di Porto-Inter, della prestazione messa in campo dalla squadra di Simone Inzaghi in Champions League (vedi articolo). Le sue parole a Mediaset. SODDISFAZIONE ? Massimo Mauro ha parlato così su Mediaset nel post-partita di Porto-Inter: «Il risultato raggiunto dall’Inter contro il Porto per Simone Inzaghi è di grande soddisfazione. Riportare ai quarti l’Inter è importante per un allenatore. Denzel Dumfries, André Onana e Matteo Darmian secondo me sono stati i tre migliori della serata. Ora Inzaghi deve ritrovare giocatori importanti e condizione fisica perché il prossimo turno sarà complicato. E stasera l’Inter è andata molto in difficoltà contro individualità non più forti di quelle ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Massimoha parlato, al termine di Porto-, della prestazione messa in campo dalla squadra di Simonein Champions League (vedi articolo). Le sue parole a Mediaset. SODDISFAZIONE ? Massimoha parlato così su Mediaset nel post-partita di Porto-: «Il risultato raggiunto dall’contro il Porto per Simoneè di grande soddisfazione. Riportare ai quarti l’è importante per un allenatore. Denzel Dumfries, André Onana e Matteo Darmian secondo me sono stati i tre migliori della serata. Oradeve ritrovare giocatori importanti e condizione fisica perché il prossimo turno sarà complicato. E stasera l’è andata molto in difficoltà contro individualità non più forti di quelle ...

