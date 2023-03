Maturità, chi può essere ammesso all’esame (candidati interni). Esiti scrutini nell’area riservata del registro elettronico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 21 giugno alle 8,30 al via la prima prova scritta dell'esame di Maturità 2023. Un ritorno alla normalità dopo tre anni in cui l'esame è stato modificato a causa del Covid. L'ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo fornisce indicazioni sullo svolgimento dell'esame. A dicembre il Ministero aveva pubblicato una nota informativa con le prime informazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 21 giugno alle 8,30 al via la prima prova scritta dell'esame di2023. Un ritorno alla normalità dopo tre anni in cui l'esame è stato modificato a causa del Covid. L'ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo fornisce indicazioni sullo svolgimento dell'esame. A dicembre il Ministero aveva pubblicato una nota informativa con le prime informazioni. L'articolo .

