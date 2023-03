Matteo Salvini contro la Ue sui diritti civili | ' Non possono imporci il loro concetto di famiglia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Tra le tantissime sparate che Matteo Salvini ha riservato a Papa Francesco in 10 anni (tipo, i migranti pigliateli… - PagellaPolitica : Matteo Salvini difende le sigarette elettroniche dalle possibili norme più severe del Ministero della Salute. Ad ag… - LegaSalvini : Continua la crescita della #Lega e di Matteo #Salvini: avanti tutta! ?? - Cosimo46660721 : RT @AndreaOleandri: Ricordate la foto di Matteo Salvini fuori dal carcere di San Gimignano, dalla parte degli agenti penitenziari accusati… - CorbelliFranco : RT @Noiconsalvini: Continua la crescita della #Lega e di Matteo #Salvini: avanti tutta! ?? -

... soltanto a determinate condizioni: lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,, intervistato da Radio24 . Quali sono le ipotesi " La stragrande ...ha parlato del certificato europeo di filiazione, il provvedimento con il quale la Ue ha chiesto agli Stati membri di provvedere alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. "..."Venerdì 17 marzo, alle ore 17.30, il Segretario Federale della Legasarà a Vicenza per inaugurare la nuova sede cittadina del nostro Movimento in contrà Muschieria 3 ed avviare ufficialmente la campagna elettorale in tutti i Comuni vicentini che saranno ...

Quando Salvini sui social scriveva: "I russi della Wagner dietro gli sbarchi Una comica" la Repubblica

L’asse con Berlino è stato sancito dalla telefonata di Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti Italiano, con il Ministro federale tedesco per il Digitale e i Trasporti, Volker Wissing. Il fronte dei ...L’asse con Berlino è stato sancito dalla telefonata di Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti Italiano, con il Ministro federale tedesco per il Digitale e i Trasporti, Volker Wissing. Il fronte dei ...