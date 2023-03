Matteo Berrettini risponde agli haters: “L’amore con Melissa Satta non è una colpa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Matteo Berrettini risponde a chi attribuisce la responsabilità delle sue performance tennistiche deludenti alla sua storia d’amore. Il tennista da qualche tempo fa coppia fissa con Melissa Satta, i due sono stati spesso paparazzati e sono comparsi sui social innamorati e affiatati. Ad Acapulco, sotto 6-0 1-0 con il danese Rune, Berrettini ha deciso di ritirarsi per evitare che il fastidio al polpaccio destro degenerasse, ma match si era comunque messo molto male per l’italiano. Oggi il romano è n. 23 dietro Musetti n. 21 e Sinner n.13. A preoccupare è la scarsa incisività del servizio e in generale delle sue ultime prestazioni. I leoni da tastiera non hanno perso tempo per sputare sentenze twittando: “Il problema di Berrettini è ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 marzo 2023)a chi attribuisce la responsabilità delle sue performance tennistiche deludenti alla sua storia d’amore. Il tennista da qualche tempo fa coppia fissa con, i due sono stati spesso paparazzati e sono comparsi sui social innamorati e affiatati. Ad Acapulco, sotto 6-0 1-0 con il danese Rune,ha deciso di ritirarsi per evitare che il fastidio al polpaccio destro degenerasse, ma match si era comunque messo molto male per l’italiano. Oggi il romano è n. 23 dietro Musetti n. 21 e Sinner n.13. A preoccupare è la scarsa incisività del servizio e in generale delle sue ultime prestazioni. I leoni da tastiera non hanno perso tempo per sputare sentenze twittando: “Il problema diè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Segui @MattBerrettini a Phoenix: tutti i suoi match al Challenger 175 ???? saranno in diretta su #SuperTenniX! In g… - Calciodiretta24 : Tennis, Matteo Berrettini riparte dai Challenger - leylixshapeescu : matteo berrettini @MattBerrettini - ilgiornale : Matteo Berrettini difende la sua storia d'amore con Melissa Satta dopo le critiche ricevute sui social per le delud… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: Segui @MattBerrettini a Phoenix: tutti i suoi match al Challenger 175 ???? saranno in diretta su #SuperTenniX! In gara c… -