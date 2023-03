(Di mercoledì 15 marzo 2023) Malindi, 15 mar. (Adnkronos) - Il Centro spaziale 'Luigi Broglio' rappresenta "una dimostrazione di come si collabora per assicurare all'umanità orizzonti più ampi senza conflitti e senza competere. Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo, come i confini della Terra siano insignificanti e quindi nasce l'auspicio che sempre la ricerca nellorifletta un clima die non di conflittualità tra glidella Terra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, visitando a Malindi il Centro spaziale 'Luigi Broglio'. "Kenya e Italia, che condividono l'aspirazione alla pace e allainternazionale, offrono un grande esempio, qui al Centro spaziale di Malindi, è unadi grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati - - fisco24_info : Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati: (Adnkronos) - Seconda giornata in Kenya del Presidente… - sgcsalmon : RT @ASI_spazio: Il presidente @ASI_spazio Giorgio Saccoccia illustra le attività del Luigi Broglio Malindi Space Center al presidente Matta… - ASI_spazio : Il Luigi Broglio Malindi Space Center è il simbolo dell’amicizia e della collaborazione tra Italia e Kenya???????? ha d… - J0hnmark_ : RT @ASI_spazio: Il presidente @ASI_spazio Giorgio Saccoccia illustra le attività del Luigi Broglio Malindi Space Center al presidente Matta… -

... funesta la prima giornata della visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio...l'elica di un drone da guerra statunitense Reaper Mq - 9 mentre sorvolava il Mar Nero nello...... Sergio, 'susciti maggiore interesse in questo grande progetto pieno di opportunità', si apre uno, anche culturale, nei tavoli di ragionamento sull'Africa. Ovvero come interloquire ...Nel corso della sua Visita di Stato in Kenya, il Presidente della Repubblica, Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, si è recato nel pomeriggio presso il Centro di ...maggiore...

Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati Adnkronos

Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo spazio, come i confini della Terra siano insignificanti ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Malindi il Centro ...(DIRE) Roma, 15 Mar. – Nell’ambito della visita di Stato in Kenya, il 15 Marzo per la prima volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il Luigi Broglio Malindi Space Center. La ...