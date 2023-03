Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’ rappresenta “una dimostrazione di come si collabora per assicurare all’umanità orizzonti più ampi senza conflitti e senza competere. Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo spazio, come i confini della Terra siano insignificanti e quindi nasce l’auspicio che sempre la ricerca nello spazio rifletta un clima di collaborazione e non di conflittualità tra gli Stati della Terra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Malindi il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’. “Kenya e Italia, che condividono l’aspirazione alla pace e alla collaborazione internazionale, offrono un grande esempio, qui al Centro spaziale di Malindi, è una palestra di grande collaborazione, che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’ rappresenta “una dimostrazione di come si collabora per assicurare all’umanità orizzonti più ampi senza conflitti e senza competere. Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo, come i confini della Terra siano insignificanti e quindi nasce l’auspicio che sempre la ricerca nellorifletta un clima die non di conflittualità tra glidella Terra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, visitando a Malindi il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’. “Kenya e Italia, che condividono l’aspirazione alla pace e allainternazionale, offrono un grande esempio, qui al Centro spaziale di Malindi, è unadi grande, che ...

Colle:collaborazione in ricerca spazio 12.20 "La ricerca nello spazio si svolge in un clima di collaborazione e non di conflittualità tra gli stati", ha detto il presidente della repubblica Mattarella, a Malindi dove sta visitando il Centro spaziale "Luigi Broglio". "E' significativo e affascinante - ha concluso Mattarella - che il contatto con lo spazio avvenga partendo da uno dei luoghi più attraenti del mondo, è come voler offrire allo spazio uno dei punti più attraenti".