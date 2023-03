Mattarella a Casal di Principe: polemica su inviti ai familiari delle vittime (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento dei familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata della provincia di Caserta non sarà presente martedì 21 marzo alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casal di Principe per ricordare la figura di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dai Casalesi il 19 marzo del 1994. In una nota, il coordinamento esprime ‘delusione‘ per la decisione degli organizzatori di invitare i familiari di tre vittime insignite di medaglia d’oro al valore civile, ovvero Domenico Noviello (imprenditore ucciso nel 2008 dal gruppo stragista guidato da Giuseppe Setola perchè aveva fatto arrestare alcuni estorsori dei Casalesi), Federico Del Prete (sindacalista degli ambulanti ucciso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento deidiinnocenti della criminalità organizzata della provincia di Caserta non sarà presente martedì 21 marzo alla visita del Presidente della Repubblica Sergiodiper ricordare la figura di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso daiesi il 19 marzo del 1994. In una nota, il coordinamento esprime ‘delusione‘ per la decisione degli organizzatori di invitare idi treinsignite di medaglia d’oro al valore civile, ovvero Domenico Noviello (imprenditore ucciso nel 2008 dal gruppo stragista guidato da Giuseppe Setola perchè aveva fatto arrestare alcuni estorsori deiesi), Federico Del Prete (sindacalista degli ambulanti ucciso ...

