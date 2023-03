Matres Matutae di Capua | il simbolo sacro della fertilità e della vita

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 9 settembre 1943, la città difu duramente colpita da un attacco aereo che causò gravi danni e la distruzione di numerosi edifici storici. Tra questi, uno dei più importanti era il Museo Campano di Palazzo Antignano, il cui valore fu riconosciuto da Amedeo Maiuri, che lo definì “il più rappresentativociviltà italicaCampania”. Nonostante la devastazione, tutte le collezioni del museo furono fortunatamente salvate grazie alla grande cura e all’impegno del suo direttore Luigi Garofano Venosta. Tra i tesori del museo, particolarmente preziose erano le, sculture in tufo raffiguranti donne sedute con in grembo uno o più bambini in fasce, considerate uno dei simboli più forti dell’intero museo. Questi manufatti sono stati oggetto di ...

Un patrimonio della memoria e della nostra identità collettiva: tra le gemme sottratte alla devastazione e all'oblìo v'erano le, sculture in tufo raffiguranti donne sedute con in ...La sezione archeologica ospita al suo interno la più importante collezione mondiale di. Nella mitologia romana, la Mater Matuta era la dea del mattino o dell'aurora e quindi ...... in relazione alla presenza pregnante delle sculture votive delle, che riproducono l'antica divinità italica, venerata come dea del principio e della nascita e come protettrice delle ...

«Così a un'ora fissa Matuta soffonde con la rosea luce dell'aurora le rive dell'etere e spande la luce» (Lucrezio, De rerum natura) * * * Il 9 settembre 1943 ...