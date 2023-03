Masters 1000 Indian Wells 2023 | Tiafoe non lascia scampo a Norrie | è lui il primo semifinalista

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Francesè iltennista a conquistare l’accesso alle semifinali deldi: il numero due statunitense ha superato 6-4 6-4 Cameron. Nonostante giocasse in casa,partiva almeno sulla carta leggermente sfavorito, anche e soprattutto a causa dell’incredibile inizio di stagione del britannico, che aveva fin qui vinto 21 delle 24 partite giocate nel suo. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Quest’oggi invecenon hatoal suo avversario, imponendosi in meno di un’ora e mezza di gioco, con un punteggio finale che poteva anche essere più pesante, dato che si era trovato a servire per il match già sul 6-4 5-2 in ...

Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L'azzurro, testa di serie numero undici, ha battuto 6 - 1 6 - 4 lo svizzero Stan Wawrinka in un'ora e 39 minuti. Un match, a dispetto del punteggio, molto bello dal punto di vista tecnico. Il BNP Paribas Open è il primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Si tratta di un traguardo mai raggiunto finora dal tennista italiano.

Il Master 1000 di Miami continua a scaldare i motori: mancano infatti sempre meno giorni all'inizio del torneo in Florida, negli Stati Uniti d'America, che assegnerà ai vincitori dei diversi tabelloni importanti punti per il ranking ATP e WTA.