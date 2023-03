Masters 1000 Indian Wells 2023 | Sinner doma Wawrinka | ora sfida a Fritz ai quarti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Jannikha battuto Stanaidi, meritandosi l’accesso aidi finale. Il risultato dell’incontro ha visto un 6-1 6-4 a favore dell’azzurro, che però racconta tutta la verità sull’andamento del match. Lo svizzero numero 100 al mondo, infatti, ha opposto un’ottima resistenza, ma ha pagato una partita abbastanza fallosa; a sua volta, comunque, l’altoatesino è stato in grado di giocare al meglio nei momenti decisivi. Come, ad esempio, nel terzo game del primo set, quando ha annullato tre palle break all’elvetico, prima dell’allungo con due break consecutivi, portandosi sul 5-1; poi non ha fallito il turno al servizio per chiudere il parziale, dopo aver annullato ancora una palla break. IL ...

Sinner diventa il primo italiano a entrare tra i migliori otto nelcaliforniano. Giovedì affronterà il campione in carica, lo statunitense Taylor Fritz , quarta testa di serie del ...Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Indian Wells, primodella stagione. L'azzurro, testa di serie numero undici, ha battuto 6 - 1 6 - 4 lo svizzero Stan Wawrinka in un'ora e 39 minuti. Un match, a dispetto del punteggio, molto bello dal punto ...Giornata dedicata agli ottavi di finale a Indian Wells , primodella stagione. Daniil Medvedev vince la 17partita consecutiva (è reduce da tre titoli di fila, ndr) e vola per la prima volta in carriera ai quarti del torneo californiano. Decisivo il ...

Continua la scalata di Jannik Sinner ai Masters 1000 di Indian Wells, approdando per la prima volta ai quarti i finale della manifestazione. Sul cemento californiano, dopo il successo di ventiquattro ...Come a Rotterdam, il vodese è stato sconfitto dall'italiano negli 1/8 del Masters 1000 di Indian Wells, questa volta per 6-1 6-4. Dopo un primo set praticamente a senso unico, il quasi 38enne, capace ...