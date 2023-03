Massimo Cuttitta è ancora una presenza nel mondo del rugby

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) I piloni – mischia, prima linea, uno a destra, l’altro a sinistra, in mezzo c’è il tallonatore – sono le fondamenta di una casa, i fanti in trincea della Grande Guerra, il leggere e lo scrivere in prima elementare. Senza, crolla tutto. Hanno soprannomi da animali (“Os”, bue, per il sudafricano Jocobus Petrus Du Randt), o legati alle dimensioni dei capoccioni (“Watermelon”, anguria, per il gallese Gethin Jenkins), o riferiti alla superficie base per altezza (“Bus” per l’inglese Jason Leonard, anzi, “Fun Bus” per riconoscerne la vena umoristica). Afu regalato un soprannome che non sembra avere nulla a che fare con la sua stazza, la sua forza, la sua possanza: “Mouse”, topolino. Ma la dedica risale a quando era un bambino e sul campo si muoveva rapido, scattante, imprendibile. Sabato alle 13.30 a Murrayfield, Edimburgo, in ...