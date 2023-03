Massimo Ciavarro | “Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer Ho una vita ascetica | pratico yoga”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista. Attore e produttore, raggiunse la popolarità negli anni ’70 grazie ai fotoromanzi. È stato tra i protagonisti al cinema di commedie come Sapore di mare, Chewingum e Grandi magazzini.racconta che oggi vive la maggior parte del tempo tra un Ashram nelle Marche e Lampedusa. “Sono in un Ashram. Faccio, cure ayurvediche, convivo con chi c’è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, il Covid, la crisi economica, energetica. E già c’erano il consumismo, i social… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento”, racconta. “Papà morì prestissimo: io avevo 13 anni. E ...

Negli anni 80 faceva impazzire le donne:, il biondino star di film cult come Sapore di Mare, oggi ancora splendido 65enne, dopo la popolarità si è ritirato in campagna 'a zappare la terra e a pescare'. Una storia di ...Oggiha rilasciato una lunga intervista al popolare quotidiano Il Corriere della sera . Ed in questa occasione ha parlato della sua vita a 360 gradi come mai ha fatto prima. Ad un certo ...Al CorSera: "Non ho mai amato recitare, mi dava ansia e stress. Da ragazzo costruivo reti da pesca e cucivo bandiere della Roma". Il Corriere della Sera intervista. Attore e produttore, raggiunse la popolarità negli anni '70 grazie ai fotoromanzi. È stato tra i protagonisti al cinema di commedie come Sapore di mare, Chewingum e Grandi magazzini. ...

Massimo Ciavarro: «Mio figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono terrorizzati quando mi lasciano mio nipote.... Corriere della Sera

Affascinante, con uno sguardo magnetico, un vero sex symbol del cinema italiano: Massimo Ciavarro da qualche tempo vive lontano dai riflettori, ma per decenni è stato uno degli attori più amati. E… ...(KIKA) - Massimo Ciavarro si racconta al Corriere della Sera. A colpire, però, soprattutto, sono le dichiarazioni legate alla sua nomea di sex symbol degli anni Ottanta. La popolarità, l'attore l'ha ...