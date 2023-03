Massimo Ciavarro: Il cinema mi metteva ansia e stress (Di mercoledì 15 marzo 2023) «La metà delle donne dice che aveva il mio poster Moana era ricca e timida, durò soltanto una sera» Corriere della Sera, di Candida Corvillo, pag. 23 «Mi fa strano parlare con una giornalista. È un secolo che non faccio interviste». Per questo l’ho cercata: per sapere dov’è e che fa Massimo Clavarro, Il biondino che negli anni ’70 e ‘8o faceva impazzire le donne. «Dove sono non glielo dico, se no, mi prende in giro». Io? Mai. «In un Ashram nelle Marche». E che ci fa in un Ashram? «Vita ascetica, pratico yoga, cure ayurvediche, convivo con chi c’è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, Il Covid, la crisi economica, energetica. E già c’erano il consumismo, i social… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento». Ma è un 5 stelle lusso? «Ma che è ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 marzo 2023) «La metà delle donne dice che aveva il mio poster Moana era ricca e timida, durò soltanto una sera» Corriere della Sera, di Candida Corvillo, pag. 23 «Mi fa strano parlare con una giornalista. È un secolo che non faccio interviste». Per questo l’ho cercata: per sapere dov’è e che faClavarro, Il biondino che negli anni ’70 e ‘8o faceva impazzire le donne. «Dove sono non glielo dico, se no, mi prende in giro». Io? Mai. «In un Ashram nelle Marche». E che ci fa in un Ashram? «Vita ascetica, pratico yoga, cure ayurvediche, convivo con chi c’è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, Il Covid, la crisi economica, energetica. E già c’erano il consumismo, i social… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento». Ma è un 5 stelle lusso? «Ma che è ...

