Masperi Sap Italia | Accelerazione Cloud tangibile in Italia | +50%

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo un osservatorio privilegiato" per analizzare lo sviluppo del Cloud perché "la presenza mondiale della nostra società ci fa vedere come l'Accelerazione del Cloud stia toccando tanti settori, tanti Paesi e tante aziende". A rilevarlo è stato l'amministratore delegato di Sap Italia, Carla Masperi, intervenendo oggi al confronto "La Rivoluzione del Cloud" organizzato oggi dall'Adnkronos in collaborazione con Sap Italia. "Spezzerei subito una lancia a favore dell'Italia che sta crescendo più della media" visto che, ha scandito Masperi, "cresciamo del 50% sul Cloud contro il 30% a livello globale, le aziende pubbliche e private stanno ...

