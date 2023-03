Marziano Haaland, gol e record in Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Erling Braut Haaland, un nome una garanzia, quella dei gol e dei record soprattutto in Champions League Erling Braut Haaland, un nome una garanzia, quella dei gol e dei record soprattutto in Champions League. Con le cinque reti segnate contro il Lipisa è diventato il più giovane e il più veloce a raggiungere le 30 reti nella competizione. 22 anni e 236 e 25 gare per entrare nella storia e scrivere il suo nome nell’olimpo dei grandi, qualora fosse stato dimenticato in precedenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Erling Braut, un nome una garanzia, quella dei gol e deisoprattutto inErling Braut, un nome una garanzia, quella dei gol e deisoprattutto in. Con le cinque reti segnate contro il Lipisa è diventato il più giovane e il più veloce a raggiungere le 30 reti nella competizione. 22 anni e 236 e 25 gare per entrare nella storia e scrivere il suo nome nell’olimpo dei grandi, qualora fosse stato dimenticato in precedenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

