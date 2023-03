Martina Difonte | chi è la fidanzata di Clementino | “Lei è la mia vita”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è ladi, un grande amore quello nato tra la “Iena Bianca” e la cantante ed attrice pugliese che fanno coppia fissa oramai da diversi mesi. La storia, trapelata da un noto giornalista di gossip, è stata poi confermata dal rapper napoletano che sui social ha postato una foto in compagnia della bellissimache considera “la sua”. Proprio, infatti, a corredo della foto in cui appare sorridente abbracciato alla suaha scritto “la mia”. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan del rapper. Non solo, dopo la prima foto ufficiale oramaicondivide con i fan e il suo pubblico diversi scatti della suaprivata; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Clementino, chi è la fidanzata Martina DiFonte: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram -

... alle 21.00, e in replica domenica 12, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele: 'Il padre della sposa' di Caroline Francke, con Gianfranco Jannuzzo , Barbara De Rossi e. Regia di ...... il padre, Barbara De Rossi , la madre,, la figlia. Per chi non la conoscesse, la trama è la seguente: "Imprenditore e padre di famiglia, Giovanni non riesce proprio a farsi piacere ..."Il padre della sposa" di Caroline Francke, con Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi,(nel ruolo di Alice), Roberto Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli e Gaetano Aronica. ...

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino TPI

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Clementino ha recentemente trovato una nuova compagna romantica in Martina Difonte e la loro relazione è stata argomento di conversazione negli ultimi mesi. I due stanno vivendo un’estate di passione, ...